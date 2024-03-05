Захарова раскрыла причину ухода замгоссека США в отставку

Захарова: Нуланд решила уйти в отставку из-за провала антироссийского курса

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд решила уйти в отставку из-за провала антироссийского курса президента США Джо Байдена. Такую причину ухода замгоссека с поста раскрыла официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Причину вам не скажут. Но она проста — провал антироссийского курса администрации Байдена. Русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно. Чего уж там, не дает от него оторваться», — написала дипломат.

Ранее Захарова поставила под сомнение целесообразность пребывания послов Европейского союза в России. Она напомнила, что они уже абсолютно дискредитировали себя в России и за рубежом, имея в виду их отказ обсудить предстоящие президентские выборы по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.