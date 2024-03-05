Захарова поставила под сомнение целесообразность пребывания послов ЕС в России

Захарова: послы ЕС дискредитировали себя и свое пребывание в России

Послы стран Евросоюза (ЕС) дискредитировали себя, и целесообразность их пребывания в России можно поставить под сомнение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Всемирного фестиваля молодежи.

«Я думаю, что выводы будут сделаны, и у меня сомнений нет, что они себя абсолютно дискредитировали внутри нашей страны и за рубежом», — заявила Захарова, комментируя отказ послов европейских стран обсудить предстоящие в России президентские выборы по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Она добавила, что общественность начала ставить под сомнение целесообразность работы европейских дипломатов в России и задалась вопросом, «что тогда вообще в нашей стране они делают».

Ранее Захарова обвинила страны Запада во вмешательстве во внутренние дела России.