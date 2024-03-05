Захарова заявила о вмешательстве западных послов в дела России

Захарова: западные послы устраивают перформансы в России

Послы стран Запада занимаются вмешательством во внутренние дела России и устраивают перформансы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

«Они занимаются, первое, вмешательством во внутренние дела нашей страны. Второе — буквально перформансами, которые тоже сопряжены с вмешательствами во внутренние дела Российской Федерации», — рассказала дипломат.

Представитель МИД России отметила, что данный вопрос является основным для большей части послов стран-участников НАТО в России, добавив, что она «не говорит про всех, но про этот "движок"».

Ранее Захарова призвала посла США Линн Трейси не лгать о невмешательстве Вашингтона во внутренние дела России и отсутствии подрывной деятельности.