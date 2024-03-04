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18:13, 4 марта 2024Мир

Захарова призвала посла США не лгать о подрывной деятельности в России

Захарова: посол США должна прекратить лгать о невмешательстве в дела России

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Посол США в Москве Линн Трейси должна прекратить лгать о невмешательстве Соединенных Штатов во внутренние дела России и перестать скрывать подрывную деятельность, которую американские организации ведут на территории страны. К этому призвала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Она, правда, не рассказала о том, как и в каких объемах США спонсируют так называемые НПО, которые занимаются подрывной деятельностью на территории нашей страны», — заявила Захарова, комментируя слова Трейси о важности развития гуманитарных связей США с российским народом.

Дипломат также отметила, что Вашингтон поставил Украине дальнобойное оружие, которым наносятся удары по территории России, а также открыто провозгласил «стратегическое поражение» России в качестве своей цели.

«Линн, прекратите врать, лучше поддержите ваших сограждан», — призвала Захарова, упомянув граждан США, выступивших за улучшение отношений с Россией на Всемирном фестивале молодежи в Сочи.

В конце февраля Комиссия Государственной Думы по расследованию фактов зарубежного вмешательства иностранных государств во внутренние дела России сообщила о вмешательстве посольства США в выборы президента России, которые состоятся в марте 2024 года.

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