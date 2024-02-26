В Госдуме сообщили о вмешательстве США в выборы президента России

Депутат Пискарев сообщил о фактах вмешательства США в выборы президента России

Комиссия Государственной Думы по расследованию фактов зарубежного вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны обнаружила факты вмешательства США в грядущие выборы президента России. Об этом сообщил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в Telegram.

«Сайт и аккаунты посольства США в соцсетях давно уже вышли за рамки представительских функций и на регулярной основе размещают политическую информацию деструктивного характера. Расцениваем подобные действия как вмешательство во внутренние дела нашей страны», — сказал он.

Депутат напомнил, что посол США Линн Трейси в своем недавно опубликованном интервью дала оценки, которые дискредитируют выборы президента России, пытаясь подорвать доверие населения к избирательной системе. Пискарев добавил, что выход американского посла за рамки дипломатических норм не должен остаться без внимания. Парламентарий сообщил, что комиссия направит соответствующие материалы в МИД России.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Панфилова заявила, что желающих дискредитировать выборы президента России «больше чем достаточно». По ее словам, в направлении дискредитации голосования очень активно работают уехавшие за рубеж релоканты.

В ноябре 2023 года Памфилова сообщила о том, что уехавшие за границу россияне начали работу по дискредитации голосования. Тогда она заявляла, что «подонки, которые не просто уехали, отрабатывая свои жалкие копейки, формируют базу, чтобы сорвать выборы» президента.