Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:58, 5 марта 2024Среда обитания

Завод Tesla в Германии остался без электричества из-за экоактивистов

Завод Tesla в Германии лишился света из-за устроенного активистами поджога

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Завод Tesla в общине Грюнхайд в Германии лишился электричества из-за устроенного экоактивистами поджога. О происшествии сообщает немецкое издание Bild.

Утром во вторник, 5 марта, защитники природы подожгли электроподстанцию рядом с предприятием. В результате акции без света остались автомобильный завод, город Экнер и два района Берлина. «Мирный протест превращается в неприкрытое насилие», — отмечается в материале.

На место прибыли три добровольные пожарные команды, сотрудники энергетической компании и полиция. Они обнаружили несколько палаток активистов в лесу, расположенном недалеко от завода. К палаткам были прикреплены надписи, указывающие на то, что рядом могут быть зарыты бомбы. Сейчас объект обследуют специалисты по взрывчатым веществам.

Ранее экоактивисты окрасили в зеленый цвет воду в Большом канале в Венеции.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Германия раскрыла подробности утечки разговора об атаке на Крымский мост. Мог ли российский шпион участвовать в беседе?

      Задержанных ФСБ членов террористической ячейки осудили в российском регионе

      В Германии назвали причину утечки беседы офицеров бундесвера

      Минобороны Германии начало дисциплинарное расследование в связи с утечкой

      Объяснена величайшая загадка астрономии

      Верховная Рада отменила все заседания на неделе

      В России состоится уникальный концерт в честь 8 Марта

      В Азербайджане раскрыли судьбу заблудившегося армянского военного

      Российская экспедиция нашла на дне Арктики почти полсотни кораблей прошлого века

      Стало известно о новом занятии Романа Костомарова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше