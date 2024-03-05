Завод Tesla в Германии остался без электричества из-за экоактивистов

Завод Tesla в Германии лишился света из-за устроенного активистами поджога

Завод Tesla в общине Грюнхайд в Германии лишился электричества из-за устроенного экоактивистами поджога. О происшествии сообщает немецкое издание Bild.

Утром во вторник, 5 марта, защитники природы подожгли электроподстанцию рядом с предприятием. В результате акции без света остались автомобильный завод, город Экнер и два района Берлина. «Мирный протест превращается в неприкрытое насилие», — отмечается в материале.

На место прибыли три добровольные пожарные команды, сотрудники энергетической компании и полиция. Они обнаружили несколько палаток активистов в лесу, расположенном недалеко от завода. К палаткам были прикреплены надписи, указывающие на то, что рядом могут быть зарыты бомбы. Сейчас объект обследуют специалисты по взрывчатым веществам.

Ранее экоактивисты окрасили в зеленый цвет воду в Большом канале в Венеции.