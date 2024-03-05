Звезда шоу на Первом канале описала его словами «следили как за хомячками»
Известная российская певица, бывшая участница музыкального шоу «Фабрика звезд» на Первом канале Юлианна Караулова заявила, что зрители пристально следили за звездами реалити-проекта. На эту тему она высказалась, сравнивая шоу с программой «Новая Фабрика звезд» на ТНТ. Комментарий публикует Teleprogramma.
«Может быть, дурацкое сравнение, но тогда за "фабрикантами" следили как за какими-то хомячками. Можно было зайти на сайт Первого канала и посмотреть в прямом эфире, как живут люди, что они едят, послушать, о чем они разговаривают», — вспомнила певица.
Однако сейчас взглянуть на повседневную жизнь звезд можно в соцсетях, добавила Караулова. Она предположила, что «Новая Фабрика звезд» будет выходить немного в другом формате, а зрителей уже не будет так сильно интересовать быт участников программы. Певица также описала ситуацию словами «сейчас все совсем иначе».
Премьера реалити-шоу «Новая Фабрика звезд» состоялась в начале марта на канале ТНТ. Ведущими стали Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Анна Хилькевич. ТНТ анонсировал перезапуск «Фабрики звезд» в октябре 2023 года.