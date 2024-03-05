Звезда шоу на Первом канале описала его словами «следили как за хомячками»

Певица Караулова: за участниками «Фабрики звезд» следили как за хомячками

Известная российская певица, бывшая участница музыкального шоу «Фабрика звезд» на Первом канале Юлианна Караулова заявила, что зрители пристально следили за звездами реалити-проекта. На эту тему она высказалась, сравнивая шоу с программой «Новая Фабрика звезд» на ТНТ. Комментарий публикует Teleprogramma.

«Может быть, дурацкое сравнение, но тогда за "фабрикантами" следили как за какими-то хомячками. Можно было зайти на сайт Первого канала и посмотреть в прямом эфире, как живут люди, что они едят, послушать, о чем они разговаривают», — вспомнила певица.

Однако сейчас взглянуть на повседневную жизнь звезд можно в соцсетях, добавила Караулова. Она предположила, что «Новая Фабрика звезд» будет выходить немного в другом формате, а зрителей уже не будет так сильно интересовать быт участников программы. Певица также описала ситуацию словами «сейчас все совсем иначе».

Премьера реалити-шоу «Новая Фабрика звезд» состоялась в начале марта на канале ТНТ. Ведущими стали Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Анна Хилькевич. ТНТ анонсировал перезапуск «Фабрики звезд» в октябре 2023 года.