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17:33, 5 марта 2024Россия

Зюганов высказался о реабилитации Сталина

Зюганов: Сталин не нуждается в реабилитации

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Советский руководитель Иосиф Сталин не нуждается в реабилитации, в глазах народа он остался героем. Такое мнение выразил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сообщает во вторник, 5 марта, «Говорит Москва».

«Все давно пересмотрели. Сталину не требуется никакой реабилитации. Сталин создал великую державу. За 30 лет его правления средние темпы роста составили 14 процентов. Никто в мире еще это не превзошел», — полагает он.

Зюганов указал, что показателем отношения к Сталину является тот факт, что в годовщину его смерти 5 марта на могиле вождя у кремлевской стены «почти семь тысяч гвоздик лежит».

В декабре 2022 года правнук Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад обращался к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой реабилитировать Иосифа Сталина. По его мнению, после смерти его прадеда была развернута настоящая информационная война — «расчеловечивание», создание образа «кровавого диктатора», которая, по его словам, была организована советским лидером Никитой Хрущевым.

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