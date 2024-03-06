15-летняя россиянка сломала позвоночник во время поездки в лифте

KP.RU: в Волгограде школьница сломала позвоночник во время поездки в лифте

В Волгограде 15-летняя школьница сломала позвоночник во время поездки в лифте. Об этом стало известно KP.RU.

По сведениям издания, все произошло в многоэтажном доме на улице Репина в Краснооктябрьском районе. Лифтовая кабина резко затормозила, юная россиянка не удержалась на ногах и упала, получив тяжелую травму.

Затем лифт резко стал опускаться вниз. Девочка смогла позвать на помощь. Ее доставили в больницу.

В региональном Минздраве отметили, что состояние школьницы стабильное. Волгоградские следователи возбудили уголовное дело. Кроме того, к проверке подключилась прокуратура. Компетентные органы начали выяснять, кто виновен в случившемся.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге лифт с 13 пассажирами рухнул вниз в высотке, были госпитализированы три человека.