Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:30, 6 марта 2024Россия

15-летняя россиянка сломала позвоночник во время поездки в лифте

KP.RU: в Волгограде школьница сломала позвоночник во время поездки в лифте

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Волгограде 15-летняя школьница сломала позвоночник во время поездки в лифте. Об этом стало известно KP.RU.

По сведениям издания, все произошло в многоэтажном доме на улице Репина в Краснооктябрьском районе. Лифтовая кабина резко затормозила, юная россиянка не удержалась на ногах и упала, получив тяжелую травму.

Затем лифт резко стал опускаться вниз. Девочка смогла позвать на помощь. Ее доставили в больницу.

В региональном Минздраве отметили, что состояние школьницы стабильное. Волгоградские следователи возбудили уголовное дело. Кроме того, к проверке подключилась прокуратура. Компетентные органы начали выяснять, кто виновен в случившемся.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге лифт с 13 пассажирами рухнул вниз в высотке, были госпитализированы три человека.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Су-27 ВКС РФ перехватил над Черным морем французские самолеты. Что делают истребители НАТО у границ России?

      Российские врачи перечислили способы остановить отток кадров из медицины

      Признавшемуся в измене из мести мужчине дали совет

      15-летняя россиянка сломала позвоночник во время поездки в лифте

      Доходы россиян от предпринимательства резко выросли

      В Туве ввели режим ЧС после взрыва на Шагонарской ТЭЦ

      Россияне представлялись работниками газовой службы и обманывали жильцов

      В Германии упрекнули Макрона за призыв забыть о трусости ради Украины

      Россиянам раскрыли способ справиться с болью в пояснице

      Фристайлистка из России рассказала об отношении к ней в Испании после начала СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше