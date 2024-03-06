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16:19, 6 марта 2024Ценности

70-летний врач стала манекенщицей на Неделе моды в Париже

70-летний врач Цинь Хуэйлань стала манекенщицей на показе Miu Miu на Неделе моды

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho via Getty Images

Пожилая блогерша и врач Цинь Хуэйлань из Шанхая, Китай, стала манекенщицей на Неделе моды в Париже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

70-летняя медработница вышла на подиум в рамках показа итальянского бренда Miu Miu. Она предстала перед зрителями в сером пальто ниже колена, украшенном серебристыми металлическими цветами. Кроме того, модель надела черный шарф, массивные перчатки и остроносые туфли на невысоком каблуке.

Фото: X / Avalon / Legion-media.ru

«До этого момента я была только врачом для своих пациентов. Кто бы мог подумать, что в 70 лет я буду стоять на подиуме?» — указала в подписи к посту Хуэйлань.

В мае 2023 года 81-летняя американская писательница и телеведущая Марта Стюарт стала самой старой моделью на обложке Sports Illustrated.

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      Алина Гостева
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