Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:39, 6 марта 2024Бывший СССР

Балицкий заявил о планах привлечь пленных ВСУ к восстановлению регионов

Балицкий: отказавшихся от обмена пленных ВСУ привлекут к восстановлению регионов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ), отказавшихся от обмена и желающих стать россиянами, планируется привлечь к восстановлению новых регионов и направить в батальон имени Богдана Хмельницкого. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

По его данным, в плен были взяты 25 тысяч украинских военных. Он уточнил, что это те, кому не нужен медицинский уход, речь не идет о раненых. «Мы говорим только о тех, кто находится в зонах специального содержания. (...) Мы ищем варианты, как их задействовать не только в боевых действиях, но и в строительстве, восстановлении объектов», — сказал он.

Балицкий рассказал, что сейчас отрабатывается механизм. Кроме того, в будущем может идти речь о гражданстве России для них.

Ранее губернатор Запорожской области выразил надежду, что весь регион в ближайшее время перейдет под контроль российских сил. «Это, надеюсь, месяцы, которые могут сегодня дать нам возможность», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      На российской ТЭЦ произошел мощный взрыв, пострадали 18 человек. Власти объявили о введении режима ЧС в регионе

      Подарившего жене на 8 Марта белую лошадь россиянина арестовали на сутки

      Балицкий заявил о планах привлечь пленных ВСУ к восстановлению регионов

      В Запорожской области оказались разрушены объекты инфраструктуры

      Мужчин предупредили о риске бесплодия из-за распространенного вируса

      Трамп назвал политику Байдена причиной насмешек над США в мире

      Стало известно о росте зависимости россиян от кино и сериалов

      Носитель гиперзвуковых «Цирконов» выполнил стрельбы в море

      В России предупредили о риске усиления нехватки кадров еще в одной отрасли

      В Запорожье рассказали о попытках ВСУ противостоять успехам Российской армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше