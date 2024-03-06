Балицкий заявил о планах привлечь пленных ВСУ к восстановлению регионов

Балицкий: отказавшихся от обмена пленных ВСУ привлекут к восстановлению регионов

Пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ), отказавшихся от обмена и желающих стать россиянами, планируется привлечь к восстановлению новых регионов и направить в батальон имени Богдана Хмельницкого. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

По его данным, в плен были взяты 25 тысяч украинских военных. Он уточнил, что это те, кому не нужен медицинский уход, речь не идет о раненых. «Мы говорим только о тех, кто находится в зонах специального содержания. (...) Мы ищем варианты, как их задействовать не только в боевых действиях, но и в строительстве, восстановлении объектов», — сказал он.

Балицкий рассказал, что сейчас отрабатывается механизм. Кроме того, в будущем может идти речь о гражданстве России для них.

Ранее губернатор Запорожской области выразил надежду, что весь регион в ближайшее время перейдет под контроль российских сил. «Это, надеюсь, месяцы, которые могут сегодня дать нам возможность», — сказал он.