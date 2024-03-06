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12:56, 6 марта 2024Россия

Беспилотники сбили над территорией Курской и Белгородской областей

Минобороны России: два беспилотника сбиты над Курской и Белгородской областями

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сбили над территориями Курской и Белгородской областей. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram.

«Около 12:10 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, беспилотные аппараты удалось сбить при помощи дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

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Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе два раза за час объявляли ракетную опасность. Он попросил жителей района укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — например, в ванной, коридоре или кладовой. «Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — добавил он.

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      Никита Абрамов
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