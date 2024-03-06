В российском регионе второй раз за час объявили ракетную опасность

Губернатор Старовойт: ракетная опасность объявлена в Суджанском районе

Ракетная опасность объявлена в Суджанском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор российского региона Роман Старовойт.

Это уже вторая ракетная опасность, о которой сообщил губернатор менее чем за час. Предыдущий сигнал прозвучал в 10:46 по московскому времени в Железногорске.

Старовойт попросил жителей района укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в ванной, коридоре или кладовой. «Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — добавил он.