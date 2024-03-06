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16:40, 6 марта 2024Культура

Буйнов назвал супругу продажной в день ее рождения

Буйнов вспомнил, как однажды назвал супругу продажной в день ее рождения

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист России Александр Буйнов вспомнил о том, как однажды назвал свою супругу Алену продажной в день ее рождения. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Музыкант поведал, что был в небольшой ссоре с женой и решил подарить ей нитку жемчуга.

«Моя очередь подошла, я делаю подарок, говорю: "Долго собирался, никогда я тебе не делал таких подарков, ну вот тебе". Очень ей подошло, потому что она была загоревшая, жемчуг блестел, сверкал. Красиво получилось. И она так обрадовалась. Она меня простила. Я не удержался и сказал: "Видишь, какая ты продажная. Повесил тебе бусики, и ты моя сразу навеки"», — рассказал исполнитель.

Он подчеркнул, что «шутка прошла», потому что рядом в этот момент находились гости торжества. Буйнов добавил, что, если бы их не было, он «получил бы от нее».

Ранее сообщалось, что мошенник, выдавший себя в Telegram за Буйнова, пытался выманить у директора музыканта 10 тысяч долларов.

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      Анастасия Астахова
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