Два пассажирских самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе аэропорта

Самолеты Qantas столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Австралии

Два самолета авиакомпании Qantas Airways Limited столкнулись в аэропорту Перта в Австралии. Об этом пишет The Sydney Morning Herald.

По данным источника, прилетевший из Канберры лайнер зацепил крыло находившегося на взлетно-посадочной полосе самолета с пассажирами на борту.

«Оценив ситуацию, командир воздушного судна рекомендовал клиентам продолжать высадку в обычном режиме, — говорится в сообщении. — Инженеры осматривают оба самолета, ведется расследование».

Отмечается, что ни пассажиры, ни члены экипажа в результате инцидента не пострадали.

Ранее лайнер авиакомпании Safarilink Aviation и легкий самолет Cessna столкнулись в небе над Кенией. Непредвиденная ситуация произошла в аэропорту Уилсон в Найроби.

