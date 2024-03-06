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18:11, 6 марта 2024Путешествия

Два пассажирских самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе аэропорта

Самолеты Qantas столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Австралии

Фото: Sebastian Kahnert / Globallookpress.com

Два самолета авиакомпании Qantas Airways Limited столкнулись в аэропорту Перта в Австралии. Об этом пишет The Sydney Morning Herald.

По данным источника, прилетевший из Канберры лайнер зацепил крыло находившегося на взлетно-посадочной полосе самолета с пассажирами на борту.

«Оценив ситуацию, командир воздушного судна рекомендовал клиентам продолжать высадку в обычном режиме, — говорится в сообщении. — Инженеры осматривают оба самолета, ведется расследование».

Отмечается, что ни пассажиры, ни члены экипажа в результате инцидента не пострадали.

Ранее лайнер авиакомпании Safarilink Aviation и легкий самолет Cessna столкнулись в небе над Кенией. Непредвиденная ситуация произошла в аэропорту Уилсон в Найроби.

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      Фариза Бацазова
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