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15:53, 6 марта 2024Бывший СССР

Глава ДНР рассказал о прятавшей ребенка от принудительной эвакуации жительнице

Жительница Авдеевки прятала ребенка, чтобы избежать принудительной эвакуации
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жительница Авдеевки два года прятала ребенка, чтобы избежать его принудительной эвакуации, об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, его слова передает ТАСС.

Беженцы из Авдеевки рассказывали, что прибывавшие в город военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) изымали детей под предлогом эвакуации.

«Есть и очень знаковые, эмоциональные случаи, когда молодая мать, не желая, чтобы ее ребенка вывезли из Авдеевки, практически два года вынуждена была прятать его в подвале. Родственники говорили, что она уже выехала с ребенком», — рассказал Пушилин, добавив, что женщина и ее ребенок находятся в эвакуации, их жизням ничто не угрожает.

Ранее Денис Пушилин рассказал о начале разминирования Авдеевки. После завершения работ, по его словам, начнется разбор завалов, а также подключение и заведение в город электроэнергии и воды.

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      Валентин Карант
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