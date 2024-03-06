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05:53, 6 марта 2024Мир

Иран уличили в способности за неделю собрать достаточно урана для ядерной бомбы

Аналитики ISIS: Иран может за неделю получить 25 килограммов оружейного урана

Фото: Caren Firouz / Reuters

Иран может за неделю получить 25 килограммов высокообогащенного оружейного урана. Об этом говорится в спецдокладе Института науки и международной безопасности (Institute for Science and International Security, ISIS).

Аналитики утверждают, что запасы урана в Исламской Республике и мощности центрифуг в совокупности достаточны для производства семи ядерных боеголовок за один месяц. При этом, чтобы обогатить уран для первого заряда, иранским физикам потребуется всего семь дней. Поясняется, что для такого сценария Иран должен будет задействовать четыре усовершенствованных каскада центрифуг, технологию дообогащения и потратить больше исходного сырья.

Эксперты предупреждают, что если Иран решит ограничить доступ инспекторам МАГАТЭ на свои атомные предприятия, то создание иранского ядерного оружия пройдет в тайне.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты признают право Израиля на «свободу действий» в случае, если Иран попытается получить ядерное оружие.

В 2015 году Китай, Россия, Великобритания, США, Германия, Франция и Иран заключили ядерную сделку. Она подразумевала снятие санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы. В 2018 году, когда пост президента США занимал Дональд Трамп, страна заявила о выходе из СВПД и восстановлении ограничений против Тегерана. В ответ Иран заявил о сокращении своих обязательств в рамках соглашения и отказался от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

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      Марина Совина
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