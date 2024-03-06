Каждая вторая женщина в России рассказала о жизни от зарплаты до зарплаты

«Известия»: 64 процента российских женщин совершают импульсивные покупки

Каждая вторая россиянка (47 процентов) призналась, что ей хватает средств только от зарплаты до зарплаты. Об этом со ссылкой на результаты исследования финансового маркетплейса «Сравни» пишут «Известия».

При этом чуть менее трети (29 процентов) российских женщин рассказали, что им полностью хватает их заработка для жизни. О наличии накоплений заявили 47 процентов опрошенных. Большинство (58 процентов) предпочитает хранить свои средства на вкладах или накопительных счетах, еще 31 процент респондентов оставляет накопления в наличных рублях. Инвестируют в ценные бумаги только 5 процентов женщин в стране, еще 4 процента предпочитают покупать валюту.

Занимаются планированием семейного бюджета 55 процентов россиянок, а 12 процентов собираются делать это в будущем. При этом 64 процента опрошенных дам иногда позволяют себе импульсивные покупки, а еще 14 процентов допускают такие траты, хотя и относятся к ним негативно. Не совершает спонтанных покупок 21 процент респондентов.

Менеджер продукта «Кредитный рейтинг» маркетплейса «Сравни» Игорь Корчагин отметил, что российские женщины более внимательно относятся к обслуживанию займов. Они планируют бюджет и в среднем запрашивают меньшую сумму в кредит — 74 тысячи против 94 тысяч рублей у мужчин, рассказал специалист.

Ранее результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показали, что почти каждый десятый россиянин (9 процентов) живет не по средствам и тратит больше, чем планировал. Большинство (64 процента) респондентов время от времени сталкиваются с непредвиденными тратами. Чаще всего они связаны со здоровьем и покупкой лекарств — об этом рассказали 66 процентов опрошенных.