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16:30, 6 марта 2024Россия

Медведев рассказал о срыве отдыха Байдена с «вдовушкой российского экстремиста»

Медведев: Байден не заметит отсутствия Зеленской и Навальной на его выступлении

Фото: Adam Schultz / White House / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден и не заметил, что жена президента Украины Елена Зеленская и вдова Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Юлия отказались от посещения его выступления перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

Как рассказал политик, Байден, которого он назвал «одиноким стариканом с блуждающей улыбкой», пригласил развлечься «веселую вдовушку российского экстремиста и пока еще не вдову лидера киевской бандеровской своры», имея в виду Навальную и Зеленскую. Однако, констатировал Медведев, «получилось грустненько», так как «вдова и пока не вдова» не приехали из-за взаимной неприязни и нежелания сидеть рядом.

При этом, по мнению зампреда Совбеза, президент США не помнит ни Навальную с Зеленской, ни их мужей. «Он даже не заметил, что отдых с телками сорвался. Впрочем, это не помешает ему завтра объявить нации, что он провел незабываемую ночь в прекрасной компании», — заключил Медведев.

Ранее стало известно, что Елена Зеленская отказалась ехать не выступление Байдена в Конгрессе США. Как пишут американские СМИ, возможное присутствие там вдовы Навального «вызвало дискомфорт у украинцев». В свою очередь, в Белом доме заявили, что решение супруги украинского президента может быть связано с «нестыковками с графиком».

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      Сергей Истомин
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