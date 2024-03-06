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11:22, 6 марта 2024Мир

«Вызывает дискомфорт». Жена Зеленского отказалась посетить выступление Байдена из-за вдовы Навального

WP заявила об отказе Зеленской посетить выступление Байдена из-за Навальной

Фото: Tobias Schwarz / Reuters

Супруга президента Украины Елена Зеленская отказалась от приглашения посетить выступление президента США Джо Байдена перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса, которое состоится 7 марта.

По данным издания The Washington Post, планировалось, что Зеленская будет сидеть рядом с первой леди США Джилл Байден и вдовой Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Юлией. Возможное присутствие последней на мероприятии «вызвало дискомфорт у украинцев».

Белый дом, скорее всего, не сообщил Киеву о том, что Навальная решила отказаться от участия, хотя ее присутствие было не единственной причиной для беспокойства украинцев

The Washington Post

Представитель Белого дома, в свою очередь, заявил журналистам, что решение Зеленской могло быть связано с «нестыковками с графиком», так как план по рассадке гостей был завершен недавно.

Фото: The White House / Reuters

В свою очередь, источник издания из числа должностных лиц США отметил, что первая леди Украины могла отклонить приглашение из-за нежелания руководства республики «считаться слишком тесно связанным с Байденом». Украинский лидер Владимир Зеленский не хочет «дальнейшей политизации» вопроса о предоставлении военной помощи Киеву.

Фото: Daniel Leal / Reuters

Навальный поддерживал присоединение Крыма

В 2014 году Навальный признал Крым частью России и выразил уверенность в том, что полуостров останется в составе страны. Он советовал украинцам отталкиваться от этого факта.

Крым сейчас является частью Российской Федерации. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я тоже сильно советую не обманывать себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины

Алексей Навальный

Навальный подчеркивал, что даже в случае избрания его на президентский пост полуостров не вернется в состав Украины. «Крым — это что, бутерброд с колбасой что ли? Его туда-сюда возвращать», — заявил он.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации по результатам референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Тогда за присоединение к России высказались 96 процентов граждан.

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Украина признала естественную смерть Навального

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), комментируя смерть Навального, признал, что причиной стал оторвавшийся тромб.

Я могу вас разочаровать, но все, что известно, — он реально погиб из-за [оторвавшегося] тромба

Кирилл Будановглава ГУР Украины

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин осудил «сатанинские пляски» Запада у гроба Навального. Он назвал их аморальными, низкими и безнравственными.

Нарышкин подчеркнул, что Навальный умер своей смертью. Он отметил, что жизнь людей имеет свойство рано или поздно заканчиваться. «Я не думаю, что это какой-то специальный замысел», — высказался директор СВР. По его мнению, Байден «назначил» Юлию Навальную лидером российской оппозиции.

Байден встречался с Навальной и анонсировал новые санкции против России. После встречи глава Белого дома дал интервью журналистам, в котором перепутал имя вдовы, назвав ее Йоландой.

Фото: The White House / Reuters

О смерти Навального в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе стало известно 16 февраля. Осужденному стало плохо после прогулки. Врачи в течение получаса пытались реанимировать его, но спасти не смогли.

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