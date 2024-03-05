«Аморально, низко, безнравственно». Глава СВР Нарышкин осудил «сатанинские пляски» Запада у гроба Навального

Глава СВР Нарышкин осудил «сатанинские пляски» Запада у гроба Навального

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин оценил реакцию Запада на смерть Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Свое мнение он высказал в интервью «Соловьев Live».

«Очень отвратительно, что на Западе устраивают такие сатанинские пляски вокруг гроба с Навальным. А что еще сказать?... Ожидаемо», — отметил он.

Это аморально, низко, безнравственно

Сергей Нарышкин Глава СВР

Также Нарышкин заявил, что Навальный умер своей смертью. Он отметил, что жизнь людей имеет свойство рано или поздно заканчиваться. «Я не думаю, что это какой-то специальный замысел», — высказался директор СВР.

По мнению Нарышкина, вдова Навального Юлия рано или поздно войдет в «клуб самозванцев». Он отметил, что президент США Джо Байден «назначил» Юлию Навальную лидером российской оппозиции. При этом он назвал бывшего лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и Навального примерами крупных стратегических провалов Запада.

Ранее Джо Байден встретился с Юлией Навальной и анонсировал новые санкции против России. После встречи Байден дал интервью журналистам, в котором перепутал имя вдовы, назвав ее Йоландой.

СВР увидела подготовку в США сил для подрывной работы против России

Нарышкин указал, что США и Великобритания готовят силы спецопераций и сотрудников спецслужб для подрывной работы против России. По его словам, разведслужбы этих стран создают широкую разведывательную сеть не только на территории Украины, но и в других странах, в том числе тех, которые приближены к территории РФ.

В январе директор спецслужбы выразил уверенность, что желание Запада устроить революцию в России окончится провалом. «С уверенностью могу сказать, что западное, прежде всего американское разведывательное сообщество искренне поверило в могущество своей технологии по свержению так называемых неугодных режимов», — подчеркнул руководитель ведомства. Нарышкин добавил, что на счету Запада «арабская весна» с хаосом, многочисленными жертвами и разрухой, а также евромайдан на Украине, последствия которого ощущаются по сей день.