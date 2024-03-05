Глава СВР заявил о подготовке США сил для подрывной работы против России

Глава СВР Нарышкин: США и Британия создают силы для подрывной работы против РФ

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США и Великобритания готовят силы спецопераций для подрывной работы против России. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью для «Соловьев.Live», передает радио Sputnik.

По его словам, разведслужбы этих стран создают широкую разведывательную сеть не только на территории Украины, но и в других странах, в том числе тех, которые приближены к территории РФ. Глава СВР уточнил, что для осуществления подрывной работы Лондон и Вашингтон готовят силы специальных операций и сотрудников спецслужб.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что послы стран Запада занимаются вмешательством во внутренние дела России и «устраивают перформансы». Она отметила, что данный вопрос является основным для большей части послов стран-участников НАТО в РФ.