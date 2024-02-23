Байден перепутал имя Навальной после встречи с ней

Байден перепутал имя Юлии Навальной, назвав ее Йоландой после личной встречи

Президент США Джо Байден перепутал имя Юлии Навальной после личной встречи с ней в Сан-Франциско. То, что глава Белого дома назвал вдову Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Йоландой, заметили авторы Telegram-канала «BILD на русском».

После встречи с Юлией и Дарьей Навальными Джо Байден дал комментарий журналистам. Во время интервью он запнулся, а после назвал Навальную Йоландой.

«Завтра мы вновь объявим санкции против Путина. И мне стало ясно одно: Йоланда собирается продолжить борьбу, которую начал ее муж», — заявил Байден.

Ранее Дмитрий Медведев высказался о смерти Навального и реакции его вдовы. Он заявил, что Навальная ждала этого все последние годы.