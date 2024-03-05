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22:03, 5 марта 2024Россия

Нарышкин назвал крупные провалы Запада

Глава СВР Нарышкин назвал Тихановскую и Навального крупным провалом Запада
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Вдова Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Юлия рано или поздно войдет в «клуб самозванцев» наряду с бывшим лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо и экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом сообщил в интервью для «Соловьев Live» указал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, пишет ТАСС.

Он отметил, что президент США Джо Байден «назначил» Юлию Навальную лидером российской оппозиции. При этом он назвал Гуаидо, Тихановскую и Навального примером крупного стратегического провала Запада.

Ранее Нарышкин заявил, что Алексей Навальный умер своей смертью. «Я не думаю, что это какой-то специальный замысел», — высказался глава СВР, отвечая на вопрос о причастности каких-либо сил на Западе к смерти Навального.

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      Марина Совина
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