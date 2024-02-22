Байден анонсировал новые санкции после встречи с вдовой Навального

Белый дом: Байден встретился с вдовой Навального и анонсировал новые санкции США

Президент США Джо Байден встретился с вдовой Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Юлией. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Встреча состоялась в Сан-Франциско. На ней также присутствовала дочь Навального Дарья. Американский лидер выразил им соболезнования.

Кроме того, Байден анонсировал новые санкции против России. В Белом доме отметили, что Вашингтон объявит о них в пятницу, 23 февраля.

Ранее послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали очередной пакет санкций против России. В санкционный список будут добавлены около 200 юридических и физических лиц. Кроме того, 13-й пакет санкций будет содержать пункты, направленные на снижение доступа РФ к компонентам для производства беспилотных летательных аппаратов.