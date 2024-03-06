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20:30, 6 марта 2024Среда обитания

Месси встал на борьбу с мировым бедствием

Forbes: Лионель Месси стал лицом бренда экологически чистых бутс

Фото: Anton Zaitsev / Globallookpress.com

Чемпион мира по футболу Лионель Месси встал на борьбу с климатическим кризисом. Спортсмен объявил о сотрудничестве с фондом Join the Planet и брендом экологически чистых материалов Karün, пишет Forbes.

Плодом совместной работы станут коллекционные бутсы. Лицом проекта станет Месси. В состав изделия войдут нейлон из выброшенных рыболовных сетей, переработанное стекловолокно и полипропилен из бутылочных крышек. Необходимые для производства материалы будут собраны на юге Южной Америки, в Индонезии, Китае, Таиланде, Индии и Гане.

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Эко-френдли бутсы выставят на продажу в конце марта. Вырученные средства пойдут на восстановление реки Парана, которая протекает близ родного города Месси. Титулованный футболист, как отмечается, сыграл ключевую роль в создании проекта. Сам его образ, по словам директора экофонда, призывает «играть в команде» — в том числе и в борьбе с изменениями климата.

Ранее основатель бренда одежды для активного отдыха Patagonia пожертвовал компанию ради борьбы с мировым бедствием. 98 процентов акций Ивон Шуинар передал организации Holdfast Collective, которая занимается борьбой с изменением климата и восстановлением биоразнообразия. Порядка 100 миллионов долларов прибыли Patagonia будут ежегодно направляться экозащитному фонду.

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      Виктория Клабукова
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