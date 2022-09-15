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Основатель Patagonia пожертвовал бренд на спасение планеты

Основатель бренда Patagonia Шуинар пожертвовал компанию для борьбы с изменением климата

Фото: Matt Rourke / AP

Основатель американского бренда одежды и товаров для активного отдыха Patagonia Ивон Шуинар пожертвовал свою компанию для спасения планеты от последствий глобального потепления. Миллиардер передал бренд трастам и некоммерческим организациям, которые занимаются борьбой с изменением климата, пишет The New York Times.

«Земля теперь наш единственный акционер. Несмотря на свою необъятность, ресурсы Земли не безграничны, и очевидно, что мы превысили их пределы. Мы можем спасти нашу планету, если возьмем на себя обязательства», — говорится на сайте Patagonia.

Шуинар, его супруга и двое взрослых детей передали свои голосующие акции (2 процента) в созданный для защиты ценностей компании фонд Patagonia Purpose Trust. Остальные 98 процентов акций без права голоса передали некоммерческой организации Holdfast Collective, которая занимается борьбой с изменением климата и восстановлением биоразнообразия. Holdfast Collective будет получать прибыль бренда Patogonia в полном объеме — около 100 миллионов долларов в год.

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Основатель бренда признался, что рассматривал вариант продать компанию и пожертвовать вырученные от сделки средства на борьбу с глобальным потеплением. Однако Шуинар не был уверен, что новый владелец сохранит ценности Patagonia или рабочие места по всему миру.

Ранее известный бренд спортивной одежды Lululemon призвали измениться ради спасения планеты. Несколько сотен инструкторов йоги из 28 стран мира заявили, что компания позиционирует себя как заботящуюся о природе, но при этом производит вещи на заводах в Китае и Тайване, работающих на ископаемом топливе. Активисты потребовали переместить производство на фабрики, которые работают на безвредных для окружающей среды источниках энергии.

Нина Ташевская
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