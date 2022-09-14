Сотни инструкторов йоги призвали известный бренд одежды измениться

Инструкторы по йоге призвали измениться известный бренд спортивной одежды Lululemon

Несколько сотен инструкторов йоги из 28 стран мира написали открытое письмо известному американо-канадскому бренду спортивной одежды Lululemon. Они призвали его измениться и производить товары на заводах, работающих на возобновляемых источниках энергии. Об этом сообщает The Guardian.

Обращение к бренду подписали 477 преподавателей и более 500 учеников. В письме они указали, что компания позиционирует себя как заботящуюся о природе, но при этом производит вещи на заводах в Китае и Тайване, работающих на ископаемом топливе.

Инструкторы увидели несоответствие между девизом бренда про заботу о природе и использованием угля. Они призвали переместить производство на фабрики, которые работают на безвредных для окружающей среды источниках энергии. «Преподаватели и ученики сознательно встают на сторону планеты. Lululemon должны возглавить борьбу с климатическим кризисом и уменьшить вред, который природе наносят их продукты», — заявил австралийский инструктор по йоге Прасанна Джуканович.

В июне 2022 года межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (IPCC) призвала 150 компаний, среди которых были Nestle, Unilever, PepsiCo, Mars и Сolgate-Palmolive, измениться ради спасения планеты от глобального потепления. Тогда от фирм потребовали поспособствовать прекращению вырубки тропических лесов.