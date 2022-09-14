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Сотни инструкторов йоги призвали известный бренд одежды измениться

Инструкторы по йоге призвали измениться известный бренд спортивной одежды Lululemon

Фото: Aly Song / Reuters

Несколько сотен инструкторов йоги из 28 стран мира написали открытое письмо известному американо-канадскому бренду спортивной одежды Lululemon. Они призвали его измениться и производить товары на заводах, работающих на возобновляемых источниках энергии. Об этом сообщает The Guardian.

Обращение к бренду подписали 477 преподавателей и более 500 учеников. В письме они указали, что компания позиционирует себя как заботящуюся о природе, но при этом производит вещи на заводах в Китае и Тайване, работающих на ископаемом топливе.

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Инструкторы увидели несоответствие между девизом бренда про заботу о природе и использованием угля. Они призвали переместить производство на фабрики, которые работают на безвредных для окружающей среды источниках энергии. «Преподаватели и ученики сознательно встают на сторону планеты. Lululemon должны возглавить борьбу с климатическим кризисом и уменьшить вред, который природе наносят их продукты», — заявил австралийский инструктор по йоге Прасанна Джуканович.

В июне 2022 года межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (IPCC) призвала 150 компаний, среди которых были Nestle, Unilever, PepsiCo, Mars и Сolgate-Palmolive, измениться ради спасения планеты от глобального потепления. Тогда от фирм потребовали поспособствовать прекращению вырубки тропических лесов.

Нина Ташевская
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