Названа миссия китайского посланника по Украине

SCMP: спецпредставитель КНР оценит возможность переговоров между РФ и Украиной

Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе европейского турне оценит, может ли Пекин стать посредником между Россией и Украиной. Такую миссию посланника КНР назвала газета South China Morning Post (SCMP).

Отмечается, что Ли Хуэй выяснит возможность переговоров между Москвой и Киевом. Кроме того, он планирует понять, как изменилась позиция европейских стран в отношении конфликта. По мнению аналитиков, Киев относится к возможной роли Китая серьезнее, чем официальные лица в других странах Европы.

2 марта спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй приехал в Россию. В рамках турне он посетит Бельгию, Польшу, Германию, Францию и Украину. Цель поездки — поиск политического урегулирования конфликта.

Ранее Ли Хуэй заявил, что Китай готов и дальше содействовать переговорам России и Украины для урегулирования конфликта. По его словам, Китай может быть посредником и помогать в достижении консенсуса.