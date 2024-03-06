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06:03, 6 марта 2024Мир

Названа миссия китайского посланника по Украине

SCMP: спецпредставитель КНР оценит возможность переговоров между РФ и Украиной

Фото: Thomas Peter / Reuters

Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе европейского турне оценит, может ли Пекин стать посредником между Россией и Украиной. Такую миссию посланника КНР назвала газета South China Morning Post (SCMP).

Отмечается, что Ли Хуэй выяснит возможность переговоров между Москвой и Киевом. Кроме того, он планирует понять, как изменилась позиция европейских стран в отношении конфликта. По мнению аналитиков, Киев относится к возможной роли Китая серьезнее, чем официальные лица в других странах Европы.

2 марта спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй приехал в Россию. В рамках турне он посетит Бельгию, Польшу, Германию, Францию и Украину. Цель поездки — поиск политического урегулирования конфликта.

Ранее Ли Хуэй заявил, что Китай готов и дальше содействовать переговорам России и Украины для урегулирования конфликта. По его словам, Китай может быть посредником и помогать в достижении консенсуса.

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      Марина Совина
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