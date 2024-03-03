Китай предложил содействовать переговорам между Россией и Украиной

Китай готов и дальше содействовать переговорам между Россией и Украиной

Китай готов и дальше содействовать переговорам России и Украины для урегулирования конфликта. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на встрече с замглавы МИД России Михаилом Галузиным в Москве, сообщает ТАСС.

По словам Ли Хуэй, Китай может быть посредником между Россией, Украиной и другими сторонами и помогать в достижении консенсуса и содействии урегулированию украинского кризиса.

Говоря о китайско-российских отношениях, он также отметил важность их дальнейшего развития.

Ранее заместитель директора департамента информации МИД КНР Мао Нин призвала все стороны российско-украинского кризиса достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействия прекращению огня и боевых действий. Так в ведомстве прокомментировали обсуждение возможной отправки европейских войск на территорию Украины.