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12:33, 3 марта 2024Мир

Китай предложил содействовать переговорам между Россией и Украиной

Китай готов и дальше содействовать переговорам между Россией и Украиной

Фото: Пресс-служба Минобороны Турции / РИА Новости

Китай готов и дальше содействовать переговорам России и Украины для урегулирования конфликта. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на встрече с замглавы МИД России Михаилом Галузиным в Москве, сообщает ТАСС.

По словам Ли Хуэй, Китай может быть посредником между Россией, Украиной и другими сторонами и помогать в достижении консенсуса и содействии урегулированию украинского кризиса.

Говоря о китайско-российских отношениях, он также отметил важность их дальнейшего развития.

Ранее заместитель директора департамента информации МИД КНР Мао Нин призвала все стороны российско-украинского кризиса достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействия прекращению огня и боевых действий. Так в ведомстве прокомментировали обсуждение возможной отправки европейских войск на территорию Украины.

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