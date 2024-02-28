МИД КНР прокомментировал обсуждение отправки европейских войск на Украину

МИД КНР: призываем снизить напряженность в вопросе отправки войск ЕС на Украину

Министерство иностранных дел (МИД) Китая прокомментировало обсуждение возможной отправки европейских войск на Украину, призвав все стороны снизить напряженность в этом вопросе. Об этом сообщила заместитель директора Департамента информации МИД КНР Мао Нин, отмечает РИА Новости.

«Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействия прекращению огня и боевых действий», — отметила она.

Нин добавила, что Китай будет продолжать занимать конструктивную позицию в урегулировании конфликта на Украине.

27 февраля президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что, несмотря на отсутствие официального решения, войска ЕС могут быть отправлены на Украину. Ряд европейских стран отверг его идею и подчеркнул, что не планирует этого делать.

Ранее официальный представитель МИД Китая заявила, что посланник КНР по евразийским делам Ли Хуэй планирует посетить Россию, Польшу, Украину, Германию и Францию.