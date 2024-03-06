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13:45, 6 марта 2024Ценности

Модный бренд представил сумку из воздуха

Модный бренд Coperni представил сумку, на 99 процентов состоящую из воздуха

Фото: Kristy Sparow / Getty Images

Французский бренд Coperni представил сумку, выполненную из воздуха. Соответствующий материал публикует New York Post.

Модная марка продемонстрировала изделие, созданное в коллаборации с NASA, во время показа на Неделе моды в Париже. Сумка Air Swipe на 99 процентов состоит из воздуха и на один — из силико-аэрогеля, который является самым легким твердым веществом на планете. Вес вещи составляет 33 грамма.

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      Майя Пономаренко
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