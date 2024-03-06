Модный бренд представил сумку из воздуха
Модный бренд Coperni представил сумку, на 99 процентов состоящую из воздуха
Французский бренд Coperni представил сумку, выполненную из воздуха. Соответствующий материал публикует New York Post.
Модная марка продемонстрировала изделие, созданное в коллаборации с NASA, во время показа на Неделе моды в Париже. Сумка Air Swipe на 99 процентов состоит из воздуха и на один — из силико-аэрогеля, который является самым легким твердым веществом на планете. Вес вещи составляет 33 грамма.
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