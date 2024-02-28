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10:50, 28 февраля 2024Ценности

Эмили Ратаковски появилась на Неделе моды в наряде без бюстгальтера

Архивное фото

Архивное фото. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски появилась на Неделе моды в Париже в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

32-летняя знаменитость надела облегающее бархатное платье черного цвета, оформленное глубоким декольте и высоким разрезом спереди. При этом на размещенных кадрах видно, что манекенщица вышла в свет без бюстгальтера.

Также она примерила сапоги с открытым носом и взяла с собой небольшую кожаную сумку. Вдобавок звезда сделала макияж в нюдовых тонах, а волосы распустила.

Ранее пользователи сети раскритиковали внешность Эмили Ратаковски без фотошопа. Папарацци запечатлели модель на отдыхе в Майами. На размещенных кадрах знаменитость была замечена в раздельном цветном купальнике.

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      Карина Черных
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