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11:22, 20 февраля 2024Ценности

В сети раскритиковали внешность Эмили Ратаковски без фотошопа

Фото: MEGA / BACKGRID / Legion-media.ru

В сети раскритиковали внешность американской модели и актрисы Эмили Ратаковски без фотошопа. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 32-летнюю манекенщицу на отдыхе в Майами. На размещенных кадрах звезда была замечена в раздельном цветном купальнике и леопардовом сарафане поверх него. При этом знаменитость продемонстрировала оголенные ягодицы, на которых присутствовал целлюлит.

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Фанаты оценили фигуру Ратаковски в комментариях под материалом. «Не лучший ракурс. У нее всегда столько фотошопа и фильтров, что задаешься вопросом, как на самом деле выглядят некоторые из этих звезд», «На этих реальных снимках ее тело выглядит более рыхлым. С тех пор как она родила, она поправилась, но этого не видно на фото в соцсетях», «В профиль она не так привлекательна», «Она выглядит совсем иначе, чем на постах в социальных сетях», — высказались они.

Ранее в феврале Эмили Ратаковски снялась в крошечном купальнике. Модель поделилась в снимками, на которых была запечатлена позирующей на пляже, сидя на шезлонге под зонтом.

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      Екатерина Ештокина
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