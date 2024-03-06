Мужчина съел 34 тысячи «Биг Маков» и остался жив

В США мужчина съел 34 тысячи «Биг Маков» за 52 года и побил мировой рекорд

Житель США, питающийся исключительно «Биг Маками», съел 34 тысячи гамбургеров и остался жив вопреки опасениям окружающих. Об этом сообщает Guinness World Records.

70-летний Дональд Горски из города Фонд дю Лак, штат Висконсин, съел свой первый «Биг Мак» из ресторана быстрого питания «Макдоналдс» почти 52 года назад, 17 мая 1972 года. «В тот момент я сказал: "Наверное, я буду есть их до конца жизни". Я бросил упаковку на заднее сиденье и начал считать их с первого дня», — рассказывает он. С того момента мужчина регулярно подсчитывает количество съеденных гамбургеров и до сих пор хранит все упаковки и чеки.

Он впервые был удостоен звания мирового рекордсмена еще в 1999 году, а недавно побил рекорд по версии Книги рекордов Гиннесса и стал человеком, съевшим самое большое количество «Биг Маков» за жизнь. Количество гамбургеров составило 34128 штук.

Кроме гамбургеров Горски не ест практически никаких других продуктов. Раньше он съедал до девяти «Биг Маков» в день, а сейчас заказывает по одному на обед и ужин, пропуская завтрак. Единственное, что мужчина, помимо гамбургеров, позволял себе в течение дня — это небольшой перекус в виде мороженого, фруктового батончика или картофельных чипсов.

«Из уважения к моей матери с 1973 по 1981 годы один раз в день я ел что-то кроме "Биг-Мака", потому что она беспокоилась о моем здоровье. Первого апреля 1981 года она разрешила мне отказаться от этого условия, сказав: "Если они тебя еще не угробили, продолжай"» — говорит он.

Отмечается, что Горски знают все сотрудники местного «Макдоналдса», и его портрет висит на стене в заведении. Мужчина, в свою очередь, так любит ресторан быстрого питания, что даже сделал предложение своей жене на парковке около него. Рекордсмен заявил, что возлюбленная смирилась с его многочисленными навязчивыми идеями, а его зависимость от гамбургеров не оказала на нее негативного влияния.

Ранее сообщалось, что житель США в качестве эксперимента решил питаться сырым мясом курицы. Он регулярно снимает на видео, как поедает куски сырого мяса, рассказывает о последствиях и выкладывает ролики в социальные сети.

