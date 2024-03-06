Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:46, 6 марта 2024Из жизни

Мужчина съел 34 тысячи «Биг Маков» и остался жив

В США мужчина съел 34 тысячи «Биг Маков» за 52 года и побил мировой рекорд

Фото: Simon Belcher / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Житель США, питающийся исключительно «Биг Маками», съел 34 тысячи гамбургеров и остался жив вопреки опасениям окружающих. Об этом сообщает Guinness World Records.

70-летний Дональд Горски из города Фонд дю Лак, штат Висконсин, съел свой первый «Биг Мак» из ресторана быстрого питания «Макдоналдс» почти 52 года назад, 17 мая 1972 года. «В тот момент я сказал: "Наверное, я буду есть их до конца жизни". Я бросил упаковку на заднее сиденье и начал считать их с первого дня», — рассказывает он. С того момента мужчина регулярно подсчитывает количество съеденных гамбургеров и до сих пор хранит все упаковки и чеки.

Он впервые был удостоен звания мирового рекордсмена еще в 1999 году, а недавно побил рекорд по версии Книги рекордов Гиннесса и стал человеком, съевшим самое большое количество «Биг Маков» за жизнь. Количество гамбургеров составило 34128 штук.

Материалы по теме:
Кость в горле Они поглощают куриные крылышки тоннами. Этого лучше не видеть
Кость в горлеОни поглощают куриные крылышки тоннами. Этого лучше не видеть
25 августа 2018
Хмельное братство Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
Хмельное братствоЭти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
29 марта 2019

Кроме гамбургеров Горски не ест практически никаких других продуктов. Раньше он съедал до девяти «Биг Маков» в день, а сейчас заказывает по одному на обед и ужин, пропуская завтрак. Единственное, что мужчина, помимо гамбургеров, позволял себе в течение дня — это небольшой перекус в виде мороженого, фруктового батончика или картофельных чипсов.

«Из уважения к моей матери с 1973 по 1981 годы один раз в день я ел что-то кроме "Биг-Мака", потому что она беспокоилась о моем здоровье. Первого апреля 1981 года она разрешила мне отказаться от этого условия, сказав: "Если они тебя еще не угробили, продолжай"» — говорит он.

Отмечается, что Горски знают все сотрудники местного «Макдоналдса», и его портрет висит на стене в заведении. Мужчина, в свою очередь, так любит ресторан быстрого питания, что даже сделал предложение своей жене на парковке около него. Рекордсмен заявил, что возлюбленная смирилась с его многочисленными навязчивыми идеями, а его зависимость от гамбургеров не оказала на нее негативного влияния.

Ранее сообщалось, что житель США в качестве эксперимента решил питаться сырым мясом курицы. Он регулярно снимает на видео, как поедает куски сырого мяса, рассказывает о последствиях и выкладывает ролики в социальные сети.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      «Это серьезное оружие». Российские военные впервые сбили французскую авиабомбу Hammer

      Появились кадры боя экипажа корабля «Цезарь Куников» с морскими дронами ВСУ

      Мужчина съел 34 тысячи «Биг Маков» и остался жив

      Российских теннисистов допустили до Олимпиады-2024

      Туристы заметили огромные следы «снежного человека» на побережье

      Путин назвал главную несправедливость

      Международные резервы Украины резко сократились

      В Росгвардии рассказали о помогающем в борьбе с дронами ВСУ «Выжигателе»

      Союзники Украины собрали почти все средства для закупки снарядов вне ЕС

      Рост цен на золото объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше