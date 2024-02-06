Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:06, 6 февраля 2024Из жизни

Мужчина начал питаться сырой курицей и рассказал о последствиях

People: в США мужчина решил питаться сырой курицей, пока не заболеет

Фото: Fabian Sommer / dpa / Globallookpress.com

Житель США в качестве эксперимента решил питаться сырым мясом курицы. Об этом сообщает People.

Мужчина по имени Джон начал ежедневно есть сырую курицу 19 января. Он регулярно снимает на видео, как поедает куски сырого мяса, рассказывает о последствиях и выкладывает ролики в социальные сети. За его необычным рационом следят более ста тысяч человек.

Джон сочетает сырую курицу с различными ингредиентами и гарнирами и таким образом готовит блюда из домашней птицы без духовки или плиты. Мужчина заявил, что планирует питаться подобной пищей, пока не заболеет.

Материалы по теме:
Кость в горле Они поглощают куриные крылышки тоннами. Этого лучше не видеть
Кость в горлеОни поглощают куриные крылышки тоннами. Этого лучше не видеть
25 августа 2018
Хмельное братство Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
Хмельное братствоЭти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
29 марта 2019

Эксперимент продолжается уже две недели, однако он до сих пор ни разу не жаловался на плохое самочувствие.

Мужчина не исключает, что в будущем может подхватить бактериальную инфекцию, и надеется, что она вызовет лишь диарею и незначительную боль в животе. «Я получил десятки тысяч комментариев, предупреждающих, что все может быть и будет еще хуже. Только время покажет», — говорит он.

Ранее сообщалось, что бывшая вегетарианка из США решила отказаться от растительной пищи и теперь каждый день ест целый брусок сливочного масла. До этого она в течение 20 лет избегала мяса и других продуктов животного происхождения.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России нашли огромную свалку куриных яиц. Почему их решили выбросить?

      Пассажирку самолета пристыдили за отсутствие лифчика и заставили прикрыться

      Раскрыта стоимость роскошного отпуска Елены Летучей на Мальдивах

      Во время атаки украинских беспилотников на российский регион произошел взрыв

      В ЕС решили резко снизить выбросы парниковых газов

      В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам

      Трамп обжалует отказ в иммунитете по делу о вмешательстве в выборы

      Российский хоккеист победил американца в драке в матче КХЛ

      Глава МАГАТЭ предупредил о нестабильной ситуации на Запорожской АЭС

      Мужчина начал питаться сырой курицей и рассказал о последствиях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше