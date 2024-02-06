Мужчина начал питаться сырой курицей и рассказал о последствиях

People: в США мужчина решил питаться сырой курицей, пока не заболеет

Житель США в качестве эксперимента решил питаться сырым мясом курицы. Об этом сообщает People.

Мужчина по имени Джон начал ежедневно есть сырую курицу 19 января. Он регулярно снимает на видео, как поедает куски сырого мяса, рассказывает о последствиях и выкладывает ролики в социальные сети. За его необычным рационом следят более ста тысяч человек.

Джон сочетает сырую курицу с различными ингредиентами и гарнирами и таким образом готовит блюда из домашней птицы без духовки или плиты. Мужчина заявил, что планирует питаться подобной пищей, пока не заболеет.

Эксперимент продолжается уже две недели, однако он до сих пор ни разу не жаловался на плохое самочувствие.

Мужчина не исключает, что в будущем может подхватить бактериальную инфекцию, и надеется, что она вызовет лишь диарею и незначительную боль в животе. «Я получил десятки тысяч комментариев, предупреждающих, что все может быть и будет еще хуже. Только время покажет», — говорит он.

Ранее сообщалось, что бывшая вегетарианка из США решила отказаться от растительной пищи и теперь каждый день ест целый брусок сливочного масла. До этого она в течение 20 лет избегала мяса и других продуктов животного происхождения.

