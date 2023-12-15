Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:40, 15 декабря 2023Из жизни

Бывшая вегетарианка стала есть брусок масла в день и рассказала о последствиях

Фото: Unsplash

Бывшая вегетарианка из США решила отказаться от растительной пищи и теперь каждый день ест целый брусок сливочного масла. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Керисса Тейлор утверждает, что в течение 20 лет избегала мяса и других продуктов животного происхождения. Теперь она считает это ошибкой и призывает употреблять побольше животных жиров.

Самый необычный элемент ее нового рациона — это сливочное масло. Женщина употребляет его каждый день, размазывая по самодельным котлетам или добавляя в костный бульон, причем старается съедать не менее 100 граммов в сутки. О последствиях такой диеты она рассказала в своем блоге.

Материалы по теме:
«Нельзя просто так взять и стать людоедом» Они пробовали человеческое мясо на вкус и готовы поделиться рецептами
«Нельзя просто так взять и стать людоедом»Они пробовали человеческое мясо на вкус и готовы поделиться рецептами
19 сентября 2018
«Гниение не мешает вкусу» Люди придумали способ есть мясо, не убивая животных. Их не страшат ни чума, ни паразиты
«Гниение не мешает вкусу»Люди придумали способ есть мясо, не убивая животных. Их не страшат ни чума, ни паразиты
6 сентября 2019

«70 процентов калорий мне дает жир», — говорит Тейлор. По ее утверждению, подобная диета повышает уровень энергии, помогает усваивать микроэлементы и способствует сохранению здоровья кишечника и мозга.

Диетолог Аманда Харт, по просьбе Daily Mail прокомментировавшая утверждения Тейлор, предупредила об опасности злоупотребления жирами. «Американская кардиологическая ассоциация и многие другие авторитетные медицинские организации советуют ограничивать употребление насыщенных жиров, чтобы сохранить здоровье кровеносной системы», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что выходец из Ливана, перебравшийся в США, рассказал о своей диете, почти целиком состоящей из сырого мяса. Лишь 10 процентов его рациона приходится на другие продукты.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Крымские школьники пожаловались Путину на облезлый спортзал. Через три часа директора спорткомплекса допросили

      В Италии заявили о проигрыше Зеленского

      ВСУ обстреляли автомобиль скорой помощи с российскими врачами

      Врач назвала россиянкам способы сберечь кожу зимой с помощью одежды

      Лобода объяснила решение петь на русском языке

      Бывшая вегетарианка стала есть брусок масла в день и рассказала о последствиях

      Россиянину дали срок за насилие над малолетними девочками

      Бой Махачева признали лучшим в 2023 году

      Американская база в Ираке подверглась атаке беспилотника

      Россиян предупредили о новой схеме обмана в интернете от лица ФСБ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости