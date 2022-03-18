Мужчина перешел на сырое мясо и полюбил есть мозг

В США мужчина перешел на диету, состоящую из сырого мяса

Выходец из Ливана, перебравшийся в США, рассказал о своей диете, почти целиком состоящей из сырого мяса. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Сырое мясо составляет 90 процентов рациона 31-летнего Вима Брайха. На завтрак мужчина ест сырую говядину, смешанную в блендере с двумя чайными ложками сливочного масла, половиной чайной ложки соли и сырыми яйцами. Затем он обедает двумя телячьими семенниками, телячьим мозгом, печенью барашка, говяжьими почками, сердцем и костным мозгом со сливочным маслом. На ужин у него куски сырого мяса со сливочным маслом и протеиновым коктейлем.

По словам Брайха, он пробовал стать веганом и перейти на растительную пищу, но это не пошло на пользу его здоровью. В итоге мужчина снова взялся за свое и теперь питается преимущественно сырым мясом. Больше всего он полюбил есть мозг, а свинины и курятины стал избегать — их вкус ему не нравится ни в сыром, ни в приготовленном виде.

Брайх признает, что употреблять сырое мясо небезопасно, но это его не пугает. «Есть риск бактериальной инфекции, но здоровый кишечник вполне способен справиться с вредными бактериями», — считает он.

Ранее сообщалось, что жительница венгерского города Вечеш начала есть сырое мясо и яйца и похвасталась отличным самочувствием спустя год после начала эксперимента. Муж поддержал ее выбор, но сам есть мясо отказался.