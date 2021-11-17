Повар год ела сырое мясо и похвасталась отличным самочувствием

Мясник перешла на сырое мясо и яйца и избавилась от проблем с пищеварением

Жительница венгерского города Вечеш начала есть сырое мясо и яйца и похвасталась отличным самочувствием спустя год после начала эксперимента. Об этом сообщает издание The Mirror.

25-летняя мясник и повар Николетт Кисс из Венгрии страдала из-за синдрома поликистозных яичников и проблем с пищеварением. Она обратилась к врачу, чтобы подобрать подходящую диету. Рацион, который порекомендовал ей врач, предполагал употребление 160 граммов углеводов в день.

Такая диета не помогла женщине избавиться от проблем со здоровьем, и венгерка решила перейти на сырое мясо. Она утверждает, что с тех пор чувствует себя отлично. Как правило, женщина ест два раза в день: завтрак она пропускает. Иногда Кисс ест фрукты и овощи, если ей хочется чего-нибудь сладкого или ароматного. «Я ем сырой лук и чеснок, если хочу более выраженного вкуса, а также голубику, малину и клубнику — если хочется сладкого», — сказала она.

Муж женщины, 27-летний дальнобойщик Роланд Кисс, поддерживает ее, хотя сам не ест сырое мясо. «Тем не менее он ест много стейков, которые я готовлю для него. А какой мужчина откажется каждый день есть стейки?» — подчеркнула венгерка.

Чтобы удовлетворить свои пищевые потребности, женщина тратит около 70 евро (5,7 тысячи рублей) в неделю на свежее сырое мясо. Она покупает его у мелких поставщиков в своем городе.

Венгерка считает, что сырое мясо гораздо проще переварить. Женщина употребляет различные виды мясных продуктов: печень, сердце, мозги. Больше всего Кисс любит грудинку, выдержанную в течение двух — четырех недель.

«Мне вообще нравится жирное мясо, и я всегда выбираю органическое мясо травяного откорма, так как оно вкуснее», — заявила женщина. Несмотря на традиционные представления о том, что такая диета вредна для здоровья, Николетт не беспокоит потенциальный риск отравления от поедания сырого мяса.

Женщина рассказала, что описать вкус сырого мяса тем, кто его не ест, весьма сложно. «Меня все время спрашивают об этом, и ответить трудно, так как разные части одного и того же животного могут отличаться по вкусу, в зависимости от диеты животного, его пола, возраста и того, как с ним обращались. Сырое мясо имеет сладковатый и молочный привкус, если корова питалась травой, а выращенные на зерновом откорме коровы на вкус имеют привкус металла», — пояснила Кисс.

Венгерка не использует специи, чтобы сохранить естественный вкус мяса. «Сначала я пыталась добиться того, чтобы сырое мясо было похоже на вкус на приготовленное. Я использовала травы и различные соусы. Теперь я изредка использую соль и перец, так как мясо обладает своим уникальным вкусом», — пояснила венгерка.

Она отметила, что некоторые ее друзья в ужасе от такой диеты. Кроме того, она сталкивалась с негативом в интернете. Но близкие друзья и семья всегда на ее стороне.

Ранее сообщалось, что житель американского города Омаха, штат Небраска, захотел стать более энергичным, три года назад перешел на питание сырым мясом и не пожалел. Причина выбора необычного рациона в том, что сырое мясо, по его мнению, очень полезно для здоровья.