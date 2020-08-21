Бывшая веганка пристрастилась к сырому мясу и решила проблемы со здоровьем

Бывшая веганка из американского города Уильямсберг, штат Вирджиния, пристрастилась к сырому мясу и утверждает, что такая диета помогла ей преодолеть проблемы со здоровьем. Об этом пишет издание Daily Mail.

Два года назад 28-летняя Джо Тайлер (Jo Tyler) страдала от утомляемости, депрессии и тревожности, у нее была угревая сыпь, случались панические атаки и аллергические реакция неясного происхождения. Последовав найденному в интернете совету, женщина решила бороться со своими проблемами при помощи веганства. Спустя два месяца она действительно почувствовала себя лучше, однако на шестой месяц без мяса ее здоровье снова ухудшилось.

Через полтора года Тайлер пришла к выводу, что веганство ее не спасет. Новую диету, основанную на употреблении сырого мяса, она вновь отыскала в интернете. «Я пришла к выводу, что мне нечего терять, — говорит женщина. — Я и так чувствовала себя ужасно и думала, что от эксперимента вреда не будет».

С тех пор ее завтрак состоит из сыра и пяти сырых устриц, обед — из сырой курицы с редиской и авокадо, а ужин — из сырой говяжьей печени с картофелем и грибами. Кроме того, в течение дня женщина проглатывает 12 сырых яиц. По утверждению Тайлер, после четырех месяцев такого питания она полностью выздоровела.

Daily Mail приводит комментарий врача-диетолога Фрэнки Филлипса (Frankie Phillips), который предупреждает об опасности употребления мяса, которое не прошло термическую обработку. Особенно рискованно есть сырую курицу. «Мы не советуем людям есть курицу без основательной термической обработки, поскольку угроза пищевого отравления слишком велика», — пояснил он.

В январе сообщалось, что в Великобритании вышел документальный фильм о бывшем вегане, который пристрастился к сырому мясу. В одной из сцен главный герой и его друзья устраивают пикник в парке. На глазах других отдыхающих они достают из полиэтиленового пакета куски мяса и начинают рвать их зубами.