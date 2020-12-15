Врачи попросили американцев не есть сырой фарш

Департамент здравоохранения штата Висконсин призвал местных жителей отказаться от поедания традиционных блюд из сырого фарша: так называемых «тигриного мяса», «тартара из стейка» и «каннибальских сэндвичей». Пост об этом появился на официальном сайте ведомства.

Чиновники попросили жителей Висконсина отказаться от праздничной традиции есть сырой говяжий фарш, так как из-за этого с 1986 года в штате произошло восемь вспышек кишечных инфекций. Врачи предупредили американцев, что с сырым мясом в их организм могут попасть болезнетворные бактерии: сальмонелла, кишечная палочка, кампилобактерии и листерии. Авторы обращения отметили, что неважно, где любители сырого фарша его покупают, в любом случае его следует готовить при температуре не ниже 160 градусов по Цельсию.

Представители департамента здравоохранения добавили, что в декабре 1994 года в больницы попали больше 150 человек, съевших блюда из сырой говядины.

Обращение чиновников вызвало у некоторых жителей штата непонимание. «Нет уж. Как бы я ни уважал департамент здравоохранения, я ем фарш с шести лет. И я не перестану. И это не "праздничная еда", это "еда, которую я хочу, и я буду есть ее в любой день"», — написал в комментариях к посту в Facebook Тревор ЛаРен (Trevor LaRene). Его поддержал Ричард Белл, заявивший, что уже больше 60 лет ест блюда из сырого фарша и не намерен отказываться от семейной традиции.