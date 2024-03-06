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16:14, 6 марта 2024Из жизни

Мужчина случайно встретил двойника с таким же именем и интересами

Daily Mail: в Британии мужчина нашел двойника с таким же именем и интересами
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Unsplash

Житель Великобритании случайно встретил похожего на него мужчину с таким же именем, интересами и количеством детей. Об этом сообщает Daily Mail.

58-летний Марк Гарланд, водитель автобуса из города Троубридж, графство Уилтшир, находился в аэропорту и собирался лететь в Таиланд, когда у него возникли проблемы с регистрацией. Сотрудники авиакомпании уверяли, что он уже зарегистрировался, хотя в действительности Гарланд этого еще не делал.

У сотрудников авиакомпании ушло 40 минут на то, чтобы выяснить, что билет на один рейс купили два человека с одинаковыми именами и фамилиями. В зале ожидания водитель автобуса встретился со вторым Марком Гарландом — 62-летним строителем из деревни Уормли, графство Глостершир. Мужчины были поражены невероятной схожестью: совпадали и комплекция, и прически. Двойники пришли в еще большее удивление, когда осознали, что купили билеты на соседние места в самолете.

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Весь полет они провели за беседой. Оказалось, что оба любят Таиланд: каждый из них посетил эту страну более десяти раз. Кроме того, у обоих есть по четыре ребенка. Они также обнаружили, что живут недалеко друг от друга и имеют общего знакомого. К концу полета Гарланды успели сблизиться, договорились еще раз встретиться в Таиланде и поддерживать связь после возвращения на родину.

Ранее сообщалось, что жительница США случайно наткнулась в соцсетях на портрет своего двойника и решила купить картину. Женщина потратила полтора месяца на то, чтобы найти владельца портрета.

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