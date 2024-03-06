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20:30, 6 марта 2024Забота о себе

Мужчинам рассказали о главной причине развития простатита

Фото: R Photography Background / Shutterstock / Fotodom

Наиболее частой патологией мочеполовой системы у взрослых мужчин является простатит, или воспаление предстательной железы, развитие которого провоцирует малоподвижный образ жизни, рассказал уролог Алексей Игнатьев. Его слова приводит издание NEWS.ru.

По словам уролога, после 30 лет заболеть простатитом рискуют 85 процентов мужчин. «Причина — инфекция, попавшая в ткань простаты через мочеиспускательный канал, кровь или лимфу», — объяснил он.

Простатит, продолжил Игнатьев, грозит мужчинам, ведущим сидячий и малоподвижный образ жизни. К главным факторам риска развития болезни он также отнес переохлаждение, курение, злоупотребление алкоголем, острой, соленой, консервированной пищей, копченостями, а также травмы промежности.

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      Александра Лисица
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