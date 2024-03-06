Мужчинам рассказали о главной причине развития простатита

Наиболее частой патологией мочеполовой системы у взрослых мужчин является простатит, или воспаление предстательной железы, развитие которого провоцирует малоподвижный образ жизни, рассказал уролог Алексей Игнатьев. Его слова приводит издание NEWS.ru.

По словам уролога, после 30 лет заболеть простатитом рискуют 85 процентов мужчин. «Причина — инфекция, попавшая в ткань простаты через мочеиспускательный канал, кровь или лимфу», — объяснил он.

Простатит, продолжил Игнатьев, грозит мужчинам, ведущим сидячий и малоподвижный образ жизни. К главным факторам риска развития болезни он также отнес переохлаждение, курение, злоупотребление алкоголем, острой, соленой, консервированной пищей, копченостями, а также травмы промежности.

Ранее уролог Дмитрий Журавский предупредил, что ряд продуктов питания, включая щавель и холодец, может вызвать у некоторых россиян образование камней в почках. Журавский объяснил, что камни в почках формируются из-за переизбытка уровня солей в моче, и питание играет роль в этом процессе.