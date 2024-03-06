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05:02, 6 марта 2024Забота о себе

Мужчины перечислили не относящиеся к сексу и испорченные порнографией вещи

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Регулярно смотрящие фильмы для взрослых мужчины рассказали, как сценки из этих видео губительно повлияли на их и чужое видение мира. Не относящиеся к сексу и испорченные порнографией вещи они перечислили в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие написали, что для них навсегда испорчено слово «папочка» — некоторым даже пришлось переименовать контакт отца в телефоне, чтобы ласковое обозначение родителя не вызывало смеха у окружающих.

Я отец маленького ребенка, и от использования слова «папочка» в сексуальном контексте меня выворачивает

Smorgas_of_borgпользователь Reddit

Еще один пользователь отметил, что из-за сексуализации женщин многие приличные ролики в интернете люди оценивают с точки зрения порно.

Не в порно дело, конечно, а в его фанатах. Если видишь ролик с женщиной, делающей что-то крутое, особенно занимающейся спортом, в комментариях будет миллион порнолюбов, которые не могут удержать пенис в штанах ни на секунду

Aggressive_Answer_86пользователь Reddit
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Всякий раз, как говорю о семье своего отца, приходится говорить чушь вроде «дочь жены моего отца», потому что, называя ее сводной сестрой, думаю только про мемы об инцесте

kenpobiscuit13пользователь Reddit

Ранее мужчины, испытывающие волнение перед первой встречей с потенциальной партнершей, поделились своими главными страхами. Многие пожаловались, что предыдущий опыт мешает им искренне эмоционально вкладываться в первое свидание: они боятся, что, несмотря на все старания, девушка отвергнет их.

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      Александра Лисица
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