Мужчины перечислили не относящиеся к сексу и испорченные порнографией вещи
Регулярно смотрящие фильмы для взрослых мужчины рассказали, как сценки из этих видео губительно повлияли на их и чужое видение мира. Не относящиеся к сексу и испорченные порнографией вещи они перечислили в разделе AskReddit форума Reddit.
Многие написали, что для них навсегда испорчено слово «папочка» — некоторым даже пришлось переименовать контакт отца в телефоне, чтобы ласковое обозначение родителя не вызывало смеха у окружающих.
Я отец маленького ребенка, и от использования слова «папочка» в сексуальном контексте меня выворачивает
Еще один пользователь отметил, что из-за сексуализации женщин многие приличные ролики в интернете люди оценивают с точки зрения порно.
Не в порно дело, конечно, а в его фанатах. Если видишь ролик с женщиной, делающей что-то крутое, особенно занимающейся спортом, в комментариях будет миллион порнолюбов, которые не могут удержать пенис в штанах ни на секунду
Немало мужчин пожаловались на то, что порноролики с инцестом заставляют людей шутить неприятные шутки о семьях.
Всякий раз, как говорю о семье своего отца, приходится говорить чушь вроде «дочь жены моего отца», потому что, называя ее сводной сестрой, думаю только про мемы об инцесте
Ранее мужчины, испытывающие волнение перед первой встречей с потенциальной партнершей, поделились своими главными страхами. Многие пожаловались, что предыдущий опыт мешает им искренне эмоционально вкладываться в первое свидание: они боятся, что, несмотря на все старания, девушка отвергнет их.