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15:44, 6 марта 2024Бывший СССР

На Украине объяснили зависимость Зеленского от продолжения боевых действий

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский зациклился на продолжении боевых действий

Фото: Florion Goga / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хочет продолжения боевых действий, несмотря на большие потери. Зависимость украинского лидера от военного конфликта объяснил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, Зеленский «зациклился, что ему нужно воевать» и считает, что чем больше украинцев пострадает, чем больше будет раненых и инвалидов, тем лучше. «Непонятно, логика я не понимаю в чем тут», — отметил он.

Экс-советник отметил, что политик отказывается от прекращения огня и мирных переговоров, при том что фронт еле держится, а украинской армии пришлось покинуть ряд территорий, включая Авдеевку.

«Если мы проанализируем 2023 год, то это было: от поражения Зеленский шел к еще большему поражению. Ни одна установка Зеленского в той или иной мере не увенчалась успехом», — резюмировал он.

Ранее серия взрывов произошла в Одессе. При этом украинские СМИ пишут, что в городе в это время находился Зеленский. В частности, издание «Страна.ua» сообщило, что местные жители видели его кортеж.

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      Алевтина Запольская
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