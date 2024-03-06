На Украине отказались от идеи мобилизовать полмиллиона человек

Депутат Вениславский: Киев отказался от идеи привлечь в ВСУ полмиллиона человек

Киев отказался от идеи привлечь в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) полмиллиона человек, и после принятия закона о мобилизации их численность будет значительно меньше. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Федор Вениславский во время брифинга, передает ТАСС

«Что касается того, какой может быть численность военнослужащих, то я думаю, что с учетом всех аспектов, про которые я говорил, она будет значительно меньше, чем озвучивал прежний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный», — заявил нардеп.

У Вениславского уточнили, идет ли речь о намерении мобилизовать 300-400 тысяч украинцев, но он не стал уточнять планы Киева, мотивируя отказ тем, что эта информация связана с вопросами безопасности.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ попросил его мобилизовать еще от 450 тысяч до 500 тысяч человек. Однако позже Залужный опроверг эти слова, сообщив, что военное командование не делало такого запроса.