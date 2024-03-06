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12:54, 6 марта 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о попытке Медведчука восстановить гражданство Украины

Hromadske: Медведчук пытается восстановить гражданство Украины и статус нардепа

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Виктор Медведчук пытается восстановить гражданство Украины и статус нардепа Верховной Рады, а также снять санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает издание Hromadske.

Политик и бизнесмен подал иски в суд в феврале 2023 года, спустя месяц после лишения гражданства президентом Украины Владимиром Зеленским. В марте Верховный суд принял исковое заявление Медведчука и открыл производство по делу, а заседания по нему продолжаются до сих пор.

В январе 2024 суд отказал Службе безопасности Украины в закрытии дела и потребовал копии материалов о потере политиком гражданства. По словам адвокатов, если не появятся доказательств наличия у Медведчука другого гражданства, из-за чего его лишили украинского паспорта, суд «может и даже должен» упразднить указ президента.

Судебное дело о снятии санкций продолжается с 29 декабря 2022 года. Верховный суд принял решение запросить от СНБО материалы, на основе которых были введены ограничения.

Ранее Медведчук обвинил Запад в вооружении Украины, противоречащем Минским соглашениям. «Западные лидеры, которые подписывали и декларировали необходимость исполнения Минских соглашений, на самом деле насаждали Украину оружием, открывали там военные базы», — заявил он.

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      Алевтина Запольская
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