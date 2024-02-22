Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:30, 22 февраля 2024Бывший СССР

Медведчук обвинил Запад в нарушении Минских соглашений

Медведчук: Запад вооружал Украину в нарушение Минских соглашений
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук . Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Запад вооружал Украину, нарушая Минские соглашения. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

«Западные лидеры, которые подписывали и декларировали необходимость исполнения Минских соглашений, на самом деле насаждали Украину оружием, открывали там военные базы», — обвинил он.

Материалы по теме:
По минскому полю Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
По минскому полюЗеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
17 августа 2019
«Весь мир будет выглядеть иначе» 30 лет назад начался распад СССР. Почему этот процесс не закончился до сих пор?
«Весь мир будет выглядеть иначе»30 лет назад начался распад СССР. Почему этот процесс не закончился до сих пор?
13 декабря 2021

Политик напомнил, что Минские соглашения признали США, а Франция и Германия оставили свои подписи в документе. Он6 назвал кощунством и цинизмом подтверждение договоренностей в рамках парижского саммита в 2019 году. Медведчук подчеркнул, что стороны не планировали выполнять соглашения.

«Как правильно заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, войну начала Украина в 2014 году. СВО начали, чтобы прекратить эту войну», — заключил он.

Ранее Путин заявлял, что «Россию просто водили за нос» в ситуации с Минскими соглашениями. Он также отмечал, что Запад не пошел на реализацию Минских договоренностей, а сразу же развязал там фактически войну.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Блестяще справились». Медведев оценил взятие под контроль Авдеевки и высказался о дальнейших интересах России

      Посол в Канаде призвал Оттаву не вмешиваться во внутренние дела России

      Медведчук назвал условие для переворота на Украине

      Фитнес тренер назвала способы заставить себя заниматься спортом

      На Украине назвали слабое для ВСУ место

      В Германии подняли вопрос о передаче Киеву украинских призывников

      Обнаружены колебания гигантской структуры в Млечном Пути

      Россиянам назвали лучшие способы научиться копить деньги

      Медведчук обвинил Запад в нарушении Минских соглашений

      Стало известно об отношении мужчин к банальным подаркам на 23 февраля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше