Медведчук: Запад вооружал Украину в нарушение Минских соглашений

Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Запад вооружал Украину, нарушая Минские соглашения. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

«Западные лидеры, которые подписывали и декларировали необходимость исполнения Минских соглашений, на самом деле насаждали Украину оружием, открывали там военные базы», — обвинил он.

Политик напомнил, что Минские соглашения признали США, а Франция и Германия оставили свои подписи в документе. Он6 назвал кощунством и цинизмом подтверждение договоренностей в рамках парижского саммита в 2019 году. Медведчук подчеркнул, что стороны не планировали выполнять соглашения.

«Как правильно заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, войну начала Украина в 2014 году. СВО начали, чтобы прекратить эту войну», — заключил он.

Ранее Путин заявлял, что «Россию просто водили за нос» в ситуации с Минскими соглашениями. Он также отмечал, что Запад не пошел на реализацию Минских договоренностей, а сразу же развязал там фактически войну.