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03:37, 9 февраля 2024Мир

Путин объяснил ситуацию с Минскими соглашениям

Путин: Россию просто водили за нос в ситуации с Минскими соглашениями
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россию просто водили за нос в ситуации с Минскими соглашениями. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Запись беседы опубликована на сайте репортера.

Также Путин заявил, что с экс-президентом США Дональдом Трампом у него были такие же добрые и хорошие отношения, как и с Джорджем Бушем-младшим.

Однако политик признался, что иногда не понимает, какую политику проводят США и кто принимает решения в стране. Он также назвал Соединенные Штаты сложной страной.

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      Юлия Мискевич
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