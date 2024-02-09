Путин объяснил ситуацию с Минскими соглашениям

Путин: Россию просто водили за нос в ситуации с Минскими соглашениями

Россию просто водили за нос в ситуации с Минскими соглашениями. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Запись беседы опубликована на сайте репортера.

Также Путин заявил, что с экс-президентом США Дональдом Трампом у него были такие же добрые и хорошие отношения, как и с Джорджем Бушем-младшим.

Однако политик признался, что иногда не понимает, какую политику проводят США и кто принимает решения в стране. Он также назвал Соединенные Штаты сложной страной.