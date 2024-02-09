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03:26, 9 февраля 2024Мир

Путин признался в непонимании проводимой в США политики

Путин: непросто разобраться в том, кто принимает решения в США
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его сайте, признался, что иногда не понимает, какую политику проводят США и кто принимает решения в стране. Он также назвал Соединенные Штаты сложной страной.

Отвечая на вопрос Карлсона о том, кто, по его мнению, принимает решения в США, российский лидер отметил, что ему трудно в этом разобраться.

«Я не знаю. Америка — сложная страна, такая, с одной стороны, консервативная, с другой стороны, быстро меняющаяся. Нам непросто в этом разобраться», — заявил он.

Путин подчеркнул, что каждый американский штат имеет свое собственное законодательство и сам регулирует, кого можно отстранить от выборов.

Ранее глава государства указал на то, что США наносят ущерб сами себе, пытаясь ограничить сотрудничество с Китаем по политическим соображениям. Он отметил, что данная сфера является очень тонкой и простых линейных решений данного вопроса нет.

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      Марина Совина
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