Путин признался в непонимании проводимой в США политики

Путин: непросто разобраться в том, кто принимает решения в США

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его сайте, признался, что иногда не понимает, какую политику проводят США и кто принимает решения в стране. Он также назвал Соединенные Штаты сложной страной.

Отвечая на вопрос Карлсона о том, кто, по его мнению, принимает решения в США, российский лидер отметил, что ему трудно в этом разобраться.

«Я не знаю. Америка — сложная страна, такая, с одной стороны, консервативная, с другой стороны, быстро меняющаяся. Нам непросто в этом разобраться», — заявил он.

Путин подчеркнул, что каждый американский штат имеет свое собственное законодательство и сам регулирует, кого можно отстранить от выборов.

Ранее глава государства указал на то, что США наносят ущерб сами себе, пытаясь ограничить сотрудничество с Китаем по политическим соображениям. Он отметил, что данная сфера является очень тонкой и простых линейных решений данного вопроса нет.